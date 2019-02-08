Волк назначена помощником главы МВД России

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк назначена помощником главы ведомства Владимира Колокольцева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 8 февраля.

"Назначить полковника полиции Волк Ирину Владимировну – помощником министра внутренних дел Российской федерации", – говорится в документе.

Тем же указом экс-начальник полиции Кургана Олег Ильиных назначен главой антиэкстремистского главка МВД, а врио начальника миграционного главка ведомства Валентин Казаков – начальником данного управления.

В конце декабря 2018 года Путин освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы, которую он занимал с сентября 2015 года.