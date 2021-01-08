Российские госкомпании будут публиковать данные о достижении KPI

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Российские госкомпании обязали публиковать данные о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ, KPI). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов, которые должны включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, а также причины отклонения от заданных значений.

Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год.

Ранее правительство РФ оставило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год без изменений. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей.

В пояснительной записке к документу указано, что первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. За вторые три месяца полагается 60% заработка, но не более 5 000 рублей.