Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 8 января, Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Благодаря этому, увеличится энергетическая безопасность региона.

Российский лидер заявил, что ввод в эксплуатацию терминала сведет на нет транзитные риски.

"Но для нас, для Калининградской области, в частности, это скорее всего резервная мощность, которая существенным образом минимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер, как сообщает РИА Новости, в ходе рабочей поездки в Калининград посетит подземное хранилище газа и проведет совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны.

До начала эксплуатации этого морского терминала "Газпром" мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу "Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград".

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия гарантирует поставку газа в Европу, даже если не будет договоренностей с Украиной по транзиту. По его словам, поставка российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам гарантируется при любых обстоятельствах. Он пообещал, что европейских потребителей обеспечат необходимыми объемами.