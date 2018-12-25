Новак гарантировал поставку российского газа в Европу

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Россия гарантирует поставку газа в Европу, даже если не будет договоренностей с Украиной по транзиту, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, поставка российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам гарантируется при любых обстоятельствах. Он пообещал, что европейских потребителей обеспечат необходимыми объемами.

Новак добавил, что негативное влияние на переговоры по транзиту через Украину оказывают судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Он подчеркнул, что Россия готова продолжить обеспечивать транзит газа через Украину и после 2019 года, если это будет выгодно в сравнении с другими маршрутами.

Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев предупредил, что в начале 2019 года могут возникнуть трудности с закупкой газа в разгар отопительного сезона. Он отметил, что это станет угрозой для проектов по добыче газа и модернизации газотранспортной системы.

Он выразил мнение, что одной из причин может стать продажа газа по льготной цене, так как правительство, которое должно компенсировать потери газовой монополии, эти обязательства не выполняет.