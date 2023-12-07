Песков не стал комментировать возможность национализации "Балтики"

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос по поводу предложения президента "Балтики" Таймураза Боллоева о необходимости провести национализацию пивоваренной компании "Балтика" в связи с действиями датского бренда Carlsberg (Carlsberg Group).

"Это я пока оставляю без комментариев", – отметил он.

По словам представителя Кремля, каждый случай является уникальным, поэтому его необходимо тщательно рассматривать в правительстве России и администрации президента РФ.

"Главным образом, конечно, в правительстве", – заключил Песков.

Ранее Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать пивоваренное предприятие. Свою идею глава компании назвал "единственным выходом из сложившейся ситуации". По его словам, корпорация Carlsberg Group не согласилась с предложениями РФ о сделке "с более чем приемлемыми условиями как по финансовым расчетам, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

До этого российский Минфин ответил на обвинения главы компании Carlsberg в "краже" пивоваренной компании "Балтика". Согласно их данным, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности страны. Сейчас временным управляющим является Росимущество. Именно этот факт не влечет за собой изменения структуры собственности.

Гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщил, что предприятие не согласится на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу. Он обвинил российские власти в краже бизнеса.

Позже стало известно, что Carlsberg предложил урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае предприятие грозится подать иск в Международный арбитражный суд. По некоторым данным из СМИ, за "Балтику" договаривались заплатить 71 миллиард рублей.

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