Президент "Балтики" предложил национализировать компанию

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Президент компании "Балтика" Таймураз Боллоев предложил главе Росимущества Вадиму Яковенко национализировать пивоваренное предприятие. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо Боллоева.

Свою идею глава компании назвал "единственным выходом из сложившейся ситуации". По его словам, корпорация Carlsberg Group не согласилась с российскими предложениями о сделке "с более чем приемлемыми условиями как по финансовым расчетам, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

Боллоев уточнил, что в последующих оценках компании следует выявить балансовую стоимость основных средств организации, которые в настоящее время составляют 17 миллиардов рублей. Кроме того, продолжил он, фирме нужны крупные средства на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

Вместе с тем глава компании рассказал о политике Carlsberg, которая стремилась к планомерному снижению выпуска товаров основополагающего бренда "Балтика". В 2022 году эта марка заняла лишь 29% в объемах продаж, а выпуск таких брендов, как "Ярпиво" и "Невское", свели к нулю, поделился Боллоев в письме. Такие результаты, указал он, могут стать причиной потери до 50% объемных и доходных показателей для предприятия.

Издание со ссылкой на источник, приближенный к Минфину, заявило, что письмо было получено. Однако собеседник газеты добавил, что в стране еще не было подобных ситуаций. Другой источник подтвердил проведение переговоров на тему национализации "Балтики".

Ранее российский Минфин ответил на обвинения главы компании Carlsberg в "краже" пивоваренной компании "Балтика". Согласно их данным, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности страны. Сейчас временным управляющем является Росимущество. Именно этот факт не влечет за собой изменения структуры собственности.

До этого гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщил, что предприятие не согласится на сделку, которая позволила бы узаконить передачу "Балтики" во временное управление Росимуществу. Он обвинил российские власти в краже бизнеса.

Позже стало известно, что Carlsberg предложил урегулировать конфликт в течение полугода. В противном случае предприятие грозится подать иск в Международный арбитражный суд. По некоторым данным из СМИ, за "Балтику" договаривались заплатить 71 миллиард рублей.

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