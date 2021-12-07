Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:51

Попова сообщила о замедлении спада заболеваемости коронавирусом в России

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снижается заболеваемость коронавирусом, но за предыдущую неделю снижение составило 2,9% против 8,3% неделей ранее. Об этом она рассказала в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

"Мы наблюдаем замедление темпов снижения. При этом если говорить о субъектовом разрезе, то по итогам 48-й недели в 11 субъектах отмечен рост. В 17 фиксируется отсутствие значимой динамики, а в 57 субъектах снижение заболеваемости продолжается", – пояснила она.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России около 168 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, а на аппаратах ИВЛ – более 5 тысяч человек.

"Более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно", – добавил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.

За последние сутки в России подтвердили 31 096 случаев коронавируса. В 2 231 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать