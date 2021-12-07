Попова сообщила о замедлении спада заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снижается заболеваемость коронавирусом, но за предыдущую неделю снижение составило 2,9% против 8,3% неделей ранее. Об этом она рассказала в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.
"Мы наблюдаем замедление темпов снижения. При этом если говорить о субъектовом разрезе, то по итогам 48-й недели в 11 субъектах отмечен рост. В 17 фиксируется отсутствие значимой динамики, а в 57 субъектах снижение заболеваемости продолжается", – пояснила она.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день в России около 168 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в стационарах, а на аппаратах ИВЛ – более 5 тысяч человек.
"Более 660 тысяч пациентов сегодня ведутся амбулаторно", – добавил он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.
За последние сутки в России подтвердили 31 096 случаев коронавируса. В 2 231 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19
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