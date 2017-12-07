Власти поддержат лишенных права участия в Олимпиаде спортсменов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Правительство поддержит спортсменов, лишенных возможность участвовать в Олимпиаде из-за решения Международного олимпийского комитета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке", – цитирует ТАСС премьера. Он добавил, что курирующему вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову следует сделать это и доложить свои инициативы. Власти обязательно будут помогать олимпийцам, подчеркнул Медведев.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. Организация также пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица. Некоторым спортсменам разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что спортсмены должны поехать в Пхенчхан на Игры. Он отметил, что страна будет гордиться выступающими на Олимпиаде. Аналогичного мнения придерживается олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Он уверен, что спортсменам нужно показать свои силу и сплоченность даже в такой сложной ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом власти не будут. РФ не станет объявлять блокады. По мнению главы государства, Россия сама дала повод для решения МОК, но этим поводом не совсем честно воспользовались.