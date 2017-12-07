Российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду – Плющенко

Фото:ТАСС/Федор Савинцев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российские спортсмены должны принять участие в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Я, как спортсмен, который прошел 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит. Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней и шанса выступить больше не будет", – написал он.

В своем посте он также отметил, что не стоит забывать о том, что команда будет называться "Олимпийская Команда от России", а не просто команда,выступающая под нейтральным флагом, сообщают "Аргументы недели". Кроме того, Плющенко подчеркнул, что не поехать на ОИ-2018 – это самое простое. Российским спортсменам, по словам фигуриста, стоит доказать, что они "сильнее, сплоченнее и мощнее" даже в такой сложной ситуации.

Похожее мнение ранее высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать", – сказал он. Дворкович подчеркнул, что Россия будет гордиться теми, кто выступит на Олимпийских играх.

5 декабря МОК принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга. "Олимпийцам из России" запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него РФ выскажет свои суждения на этот счет.

Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря. Пока же, по словам Пескова, поддаваться эмоциям неверно.