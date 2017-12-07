Российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду – Плющенко

Фото:ТАСС/Федор Савинцев
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российские спортсмены должны принять участие в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.
"Я, как спортсмен, который прошел 4 последние Олимпиады, не могу остаться в стороне от того, что сейчас происходит. Считаю, что нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду, так как для многих эта Олимпиада может быть последней и шанса выступить больше не будет", – написал он.
В своем посте он также отметил, что не стоит забывать о том, что команда будет называться "Олимпийская Команда от России", а не просто команда,выступающая под нейтральным флагом, сообщают "Аргументы недели". Кроме того, Плющенко подчеркнул, что не поехать на ОИ-2018 – это самое простое. Российским спортсменам, по словам фигуриста, стоит доказать, что они "сильнее, сплоченнее и мощнее" даже в такой сложной ситуации.
Похожее мнение ранее высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать", – сказал он. Дворкович подчеркнул, что Россия будет гордиться теми, кто выступит на Олимпийских играх.
5 декабря МОК принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга. "Олимпийцам из России" запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года требует глубокого анализа, только после него РФ выскажет свои суждения на этот счет.
Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря. Пока же, по словам Пескова, поддаваться эмоциям неверно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: