Российские спортсмены в любом случае должны ехать на Олимпиаду – Дворкович

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году, несмотря на запрет МОК, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, запрет Международного олимпийского комитета на участие российской сборной в Олимпиаде – это неуважение к играм, передает РИА Новости.

"Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белым, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать", – сказал он.

Дворкович подчеркнул, что Россия будет гордиться теми, кто выступит на Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Спортсменам, которые не были уличены в допинге, разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.