Россия не будет препятствовать спортсменам принимать участие в Олимпиаде – Путин

Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Власти РФ не будут препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода.
По его словам, Россия не будет объявлять блокады, и олимпийцы, желающие принять участие в Олимпиаде, смогут это сделать.
Кроме того, по мнению президента, Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим поводом не совсем честно воспользовались.
"Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что не считает это честным, так как был задействован принцип коллективной ответственности."Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", – отметил президент.
Также российский лидер отметил, что большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными.
5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. Также организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.
Спортсменам, которые не были уличены в допинге, разрешили выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
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