Песков заявил, что праздник 7 ноября потерял свою историческую релевантность

Фото: kremlin.ru

День 7 ноября потерял свою релевантность с исторической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею вновь сделать эту дату праздничной.

"Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы", – считает представитель Кремля.

При этом, по мнению Пескова, нужно относиться с пониманием к позиции старшего поколения, которое всю жизнь отмечало это событие.

Ранее депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь дня Октябрьской революции. По мнению парламентариев, сохранение даты революции будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях гибридной войны Запада против России.

Депутаты также считают, что законопроект получит широкую общественную поддержку из-за особого отношения миллионов россиян ко дню Октябрьской революции.