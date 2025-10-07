Фото: kremlin.ru

Экс-советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) вряд ли отражает официальную позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Арестович говорил, что в случае избрания президентом готов вывести украинские войска из "четырех областей и Крыма", но отказался бы признавать передачу этих земель с юридической точки зрения. После этого, по его мнению, Киев и Москва должны были бы подписать длительное мирное соглашение.

"Вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами", – подчеркнул Песков.

До этого Владимир Путин выражал надежду на то, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров. При этом Песков отмечал, что российский лидер открыт к урегулированию ситуации дипломатическим путем. Кроме того, Москва рассчитывает, что США будут прилагать усилия для помощи в этом деле.