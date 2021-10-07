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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал о возможной отставке губернатора Воронежской области Александра Гусева по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы никогда не анонсируем такое. Нет, я ничего об этом не слышал", – сказал он.

До этого сообщалось, что было подписано распоряжение о возложении исполнения обязанностей главы Воронежской области на заместителя губернатора Виталия Шабалатова в связи с болезнью Гусева.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Никитина от должности губернатора Тамбовской области, врио был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров.

