Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Никитина от должности губернатора Тамбовской области, врио был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В связи с заявлением главы администрации Тамбовской области Никитина А. В. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку главы администрации Тамбовской области Никитина по собственному желанию. Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Тамбовской области", – говорится в сообщении.

Ранее Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием в депутаты Государственной думы нового созыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства пока не определился, кто займет освободившийся пост уполномоченного по правам ребенка.

