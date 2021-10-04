Депутат Авдеев стал врио губернатора Владимирской области

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Депутата Госдумы седьмого созыва Александра Авдеева назначили временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Об этом сообщает сайт Кремля.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Сипягина, который получил мандат депутата Госдумы. Соответствующий указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Владимирской области" уже подписан.
Во время предложения Авдееву нового поста Путин поинтересовался у кандидата, что он знает о новом участке работы.
"С учетом того, что есть опыт муниципальной, региональной работы, работы в сфере привлечения инвестиций, развития экономического потенциала, на федеральном уровне в том числе, законодательная база – мне кажется, это тот опыт, который позволит применить его на территории Владимирской области", – приводит слова Авдеева "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращение городу исторического названия – Владимир. В российском городе с таким же названием прокомментировали данную идею.
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