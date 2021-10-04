В администрации Владимира прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Город Владимир может быть только один. Об этом РИА Новости заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращение городу исторического названия – Владимир. Однако в России уже есть город с таким названием.
"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", – убежден Карпилович.
По его словам, история не терпит сослагательного наклонения.
"Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня", – подчеркнул представитель администрации Владимира.
Украинский город ранее назывался Владимиром. Однако он был переименован во Владимир-Волынский в 1795 году, после того как вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Переименование было необходимо, чтобы отличать город от Владимира-на-Клязьме.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с идеей переименовать Украину в Укрусь.
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