В администрации Владимира прокомментировали идею переименования Владимира-Волынского

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Город Владимир может быть только один. Об этом РИА Новости заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращение городу исторического названия – Владимир. Однако в России уже есть город с таким названием.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", – убежден Карпилович.

По его словам, история не терпит сослагательного наклонения.

"Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня", – подчеркнул представитель администрации Владимира.

Украинский город ранее назывался Владимиром. Однако он был переименован во Владимир-Волынский в 1795 году, после того как вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Переименование было необходимо, чтобы отличать город от Владимира-на-Клязьме.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с идеей переименовать Украину в Укрусь.

