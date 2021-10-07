Песков рассказал, что в Кремле нет традиции "проставляться"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Традиции "проставляться" в Кремле нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент редко освобождает этот день (день рождения. – Прим. ред.) от каких-то рабочих мероприятий, в администрации это тем более рабочий день", – цитирует его РИА Новости.

Также Песков выразил уверенность, что постоянные члены Совбеза, с которыми у Владимира Путина запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. Обычно члены Совбеза поздравляют российского лидера по телефону.

На вопрос, дарят ли они Путину подарки, представитель Кремля ответил, что иногда это происходит на личных встречах.

Также Песков рассказал, что Путин с самого утра принимает поздравления от лидеров зарубежных стран.

"Каждый разговор, естественно, только поздравлениями не ограничивается. Фактически это серия разговоров, которые, помимо поздравлений, еще и содержат субстантивные обсуждения по двусторонним отношениям", – отметил он.

В четверг утром российский лидер уже провел разговоры с главами разных стран.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Президенту исполнилось 69 лет. В этот день у него намечены рабочие планы, однако вечером он планирует отметить праздник с родными и близкими.

