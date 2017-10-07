Российские ВКС уничтожили в Сирии полевых командиров ИГ

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ВКС РФ удалось уничтожить влиятельных полевых командиров запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

В частности, ликвидированы выходцы из Северного Кавказа Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани, длительное время скрывавшиеся в Ираке. Операции предшествовала подготовка, которая длилась несколько суток.

Конашенков отметил, что ликвидация боевиков на территории Сирии будет продолжена.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон усомнился в успехах России, Сирии и Ирана в борьбе с боевиками. По его словам, авторитарный режим способствует появлению террористов.