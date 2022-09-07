Путин прокомментировал приговор Сафронову

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Контрразведка РФ следила за Иваном Сафроновым и за каналами его связи со спецслужбой одной из стран Запада несколько лет, и суд посчитал преступление доказанным, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Знаю, что не только журналистом он был и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а собирал материалы и передавал одной из западных разведок. Контрразведка все зафиксировала. В ходе ареста арестовали не только его, но и его каналы связи. Суд посчитал это доказанным", – сказал президент.

Он добавил, что не берется судить, насколько справедлив срок, который получил Сафронов. По его словам, есть прокурор, и, если он посчитает, что наказание избыточное, может его опротестовать.

5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

Позже стало известно, что защита обжаловала приговор журналисту.

В апреле 2020 года журналист был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

