В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никакой работы насчет возможности ужесточения наказания за преступления, совершенные против детей, свои функции выполняют правоохранители. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Также по данному вопросу высказалась и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

"Для террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их, смертная казнь нужна. Пожизненное заключение – это минимум возможного наказания, которое они должны нести. Минимум. В идеале, конечно, смертная казнь", – заявила детский омбудсмен, подчеркнув, что пожизненное заключение они должны отбывать в тюрьмах для особо опасных преступников.

По ее словам, количество случаев насилия над детьми не становится меньше, несмотря на все принимаемые меры, именно поэтому их следует ужесточать.

Ранее двух 10-летних девочек, пропавших в Кузбассе 6 сентября, обнаружили мертвыми. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

