В Кремле отвергли обвинения в причастности к кибератаке на Республиканскую партию США

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Россия не имеет никакого отношения к кибератаке на Национальный комитет Республиканской партии США, все обвинения в адрес Москвы по данному инциденту беспочвенны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы не обладаем детальной информацией. Что бы там ни было, это никоим образом не имеет отношения к российским властям", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что публикации с такого рода обвинениями появляются в публичном пространстве практически каждый день, но большинство из них является откровенной ложью.

Также пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва и Вашингтон запустили механизм консультаций по кибербезопасности по итогам встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали Национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов. К каким именно данным был получен доступ и были ли они украдены, не уточнялось.

В Национальном комитете Республиканской партии США опубликованную информацию о кибервзломе опровергли. Также данную информацию опровергло российское посольство в Вашингтоне.