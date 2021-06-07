Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА на форму Украины к Евро-2020

Фото: instagram.com/uefa_official
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ситуацию с формой сборной Украины к чемпионату Европы – 2020.
Как сообщает ТАСС, представитель Кремля сослался на то, что полноценного заявления от имени организации опубликовано не было.
"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник – вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника", – подчеркнул Песков.
Накануне стало известно, что Украина выступит на Евро-2020 в форме с надписями "Слава Украине! Героям слава!" и контуром страны с включенными территориями Донбасса и Крымом.
Позднее сообщалось, что в УЕФА данную форму украинской сборной одобрили. По информации организации, заявленная на турнир экипировка всех команд соответствуют обязательным правилам.
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