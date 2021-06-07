Песков призвал дождаться официальной реакции УЕФА на форму Украины к Евро-2020

Фото: instagram.com/uefa_official

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной реакции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ситуацию с формой сборной Украины к чемпионату Европы – 2020.

Как сообщает ТАСС, представитель Кремля сослался на то, что полноценного заявления от имени организации опубликовано не было.

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник – вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника", – подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что Украина выступит на Евро-2020 в форме с надписями "Слава Украине! Героям слава!" и контуром страны с включенными территориями Донбасса и Крымом.

Позднее сообщалось, что в УЕФА данную форму украинской сборной одобрили. По информации организации, заявленная на турнир экипировка всех команд соответствуют обязательным правилам.