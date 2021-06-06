Украина выступит на Евро-2020 в форме с силуэтом Крыма

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой она выступит на Евро-2020. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Украина выступит на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна", – написал он.





Комментаторы неоднозначно отреагировали на такое нововведение. Одним обновленная форма понравилась, другим ее идея показалась странной. "С таким успехом на форме российской сборной можно нарисовать карту Российской империи, а на форме сборной Сербии нарисовать Косово. Уже не знаете как привлечь к себе внимание. Позорище!", – написал один из пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла команду Болгарии в товарищеском матче в преддверии чемпионата Европы.

Игра состоялась на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил форвард столичного "Спартака" Александр Соболев.

