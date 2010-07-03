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12:05

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

власть транспорт авто

12:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей и об электронных диагностических картах. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

23 мая закон в третьем чтении приняла Госдума. А 29 мая его одобрил Совет Федерации.

Закон обязывает водителей оформлять диагностические карты с электронной подписью техэксперта, который проводил проверку машины. По замыслу авторов инициативы, эта мера поможет бороться с практикой выдачи диагностических карт без проведения техосмотра. Фотофиксация процедуры техосмотра также поможет избежать подделок, считают в парламенте. Как ранее пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".

Согласно документу, контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД. А Российскому союзу автостраховщиков (РСА) поручат следить, как выполняются требования к характеристикам и перечню средств диагностики автомобиля, а также к ПО, средствам фотофиксации и помещениям, где проводят техосмотр.

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власть транспорт авто

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