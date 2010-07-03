Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра

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Закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей одобрил Совфед. Решение приняли на заседании в среду, 29 мая, передает РИА Новости.

Также документ обязывает оформлять электронные диагностические карты с электронной подписью техэксперта, который проверял автомобиль.

Ранее закон приняла Госдума. Предполагается, что документ поможет бороться с практикой массового оформления диагностических карт без проведения техосмотра. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, "усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".

Согласно документу, контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД. А Российскому союзу автостраховщиков (РСА) поручено следить, выполняются ли требования к характеристикам и перечню средств диагностики, а также к программному обеспечению, средствам фотофиксации и помещениям, где проводится техосмотр.