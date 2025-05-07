Песков заявил, что Путин не останется без любимого кефира из-за роста спроса на него

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

В Кремле не видят причин для дефицита любимого кефира Владимира Путина, который заинтересовал население РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявления производителей, которые сказали, что они способны и обладают всем необходимым потенциалом и мощностями для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса", – отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что кефира хватит и для Путина, и для всех россиян, которые желают его купить.

Кефир марки "Эковакино" зрители заметили на столе у Путина в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что внимание к кефиру, который пьет Владимир Путин, является консолидацией общества и большой популярностью президента России. Песков отметил, что сам кефир не вызывает ажиотажа, однако факт его возросшей известности говорит о том, как россияне внимательно относятся к Путину.