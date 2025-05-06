Рязанское предприятие, чей кефир пьет Путин, готово к повышению спроса

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Рязанское предприятие "Вакинское агро", чей кефир пьет Владимир Путин, готово к увеличению спроса и производства продукции. Об этом рассказал исполнительный директор компании Сергей Каряев РИА Новости.

Он также отметил, что у завода нет отдельной линии для поставок президенту. Всю продукцию изготавливают на одном оборудовании.

"У нас просто вкусное молоко", – добавил Каряев.

По его словам, корма для животных заготавливают сами, а фермы оснащены роботами. Также имеется доильный зал "Карусель". Кроме того, при заводе работает своя лаборатория, где также проводятся государственные экспертизы.

Ранее кадры, где Путин угощает журналиста Павла Зарубина кефиром, произведенным в Рязани под маркой "Эковакино", попали в документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Также во время беседы с журналистом российский лидер рассказал, что у него никогда не было сомнений или сожалений по поводу того, что он стал президентом.