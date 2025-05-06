Песков назвал консолидацией общества внимание к кефиру, который пьет Путин

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Внимание к кефиру, который пьет Владимир Путин, является консолидацией общества и большой популярностью президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что сам кефир не вызывает ажиотажа, однако факт его возросшей популярности говорит о том, как россияне внимательно относятся к Путину.

Кадры, где политик угощает журналиста Павла Зарубина кефиром, произведенным в Рязани под маркой "Эковакино", попали в документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Предприятие "Вакинское агро", которое производит этот кефир, заявило, что готово к увеличению спроса и производства продукции. По словам исполнительного директора компании Сергея Каряева, у завода нет отдельной линии для поставок президенту. Всю продукцию изготавливают на одном оборудовании.