Медведев поручил без задержек сделать выплаты семьям жертв катастрофы SSJ

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Дмитрий Медведев поручил подготовить доклад об организационных выводах по итогам расследования ЧП в Шереметьеве.

"По результатам работы комиссии должны быть даны определенные оценки, сделаны технические и организационные выводы, выводы в сфере регулирования. По итогам работы прошу это доложить", – указал премьер-министр на заседании правительства.

Минтрансу также поручено представить "предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов".

Все выплаты пострадавшим и семьям погибших должны быть проведены максимально быстро, подчеркнул премьер. "Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей", – резюмировал он.



Следователи и криминалисты завершили работу в Шереметьеве

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело. СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.