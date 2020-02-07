Москва системно повышает прозрачность и усиливает контроль в здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва системно усиливает меры по повышению прозрачности и контролю за оборотом лекарств и другими видами помощи в здравоохранении, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что ведется совместная работа с правоохранительными органами и Росздравнадзором.

"В центре нашего внимания – пациент, главный наш приоритет – качество его лечения. А обеспечить высокое качество возможно только в открытой и прозрачной системе. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжена", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

По ее словам, принцип ценообразования на онкологические лекарства скорректировали еще в 2016 году. Цены формируются с учетом средней по итогам торгов в столице и всех регионах России с учетом минимальной зарегистрированной в госреестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Ракова пояснила, что до этого стоимость формировалась только на основе реестра и при этом по самой высокой зарегистрированной в нем цены.

Также заммэра напомнила, что в Москве начали реорганизовывать службу онкологической помощи. Новый стандарт тоже повысит прозрачность процесса лечения, подчеркнула она.

"Москва на три года раньше срока перешла на федеральные клинические рекомендации. Для тех пациентов, которым по медицинским показаниям необходим препарат, выходящий за рамки стандарта, в ближайшее время создадим городской онкологический консилиум", – добавила Ракова.

По ее словам, консилиум будет рассматривать каждый случай индивидуально.

Ракова ранее рассказала, что в шести клиниках Москвы оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, которые помогают определить опухоль и подобрать лечение.

Специалисты смогут применять для диагностики гистосканеры, позволяющие более точно определять локализации и размеры измененной ткани, центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы для работы с тканями и веществами, холодильные камеры для хранения биоматериала и многое другое.

Кроме того, в феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний.

Как отмечается, горожане смогут принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.

Пройти обследование на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах.

В декабре прошлого года стало известно, что столичные власти передали два принадлежащих городу здания на юго-западе столицы благотворительному фонду "Добрый дом". Там организуют социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Москву на лечение со всей России. Здания передали фонду в безвозмездное пользование на 10 лет.