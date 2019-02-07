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12:54

Песков рассказал об отсутствии контактов России и США по Венесуэле

власть за рубежом

12:54

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия не контактирует с США по ситуации в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 7 февраля.

Он уточнил, что Москва активно обменивается мнениями о венесуэльском кризисе со всеми зарубежными партнерами за исключением Вашингтона. Песков добавил, что позиция России заключается в "недопустимости вмешательства извне" в ситуацию в Боливарианской республике, поскольку это может привести к "катастрофическим последствиям".

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Группа военнослужащих предприняли попытку организовать мятеж. В ответ официальные власти отстранили от должности спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

В свою очередь, лидер оппозиции объявил себя временным президентом страны и призвал граждан выйти на акции протеста. Гуаидо поддержали США, страны Евросоюза, а также большинство государств Южной Америки.

МИД России призвал не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. В дипведомстве также указали, что за нагнетанием политической обстановки в Боливарианской Республике стоит Вашингтон, который "стимулирует наиболее радикальные настроения" в стране.

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