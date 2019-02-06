Партию оружия из США задержали в Венесуэле

Власти Венесуэлы задержали в аэропорту партию оружия и техники из США. Предположительно, оружие предназначалось для террористических группировок, написал в микроблоге Twitter заместитель главы министерства гражданской безопасности Эндес Паленсия.
Он уточнил, что было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн, а также шесть телефонов.
По его словам, все конфискованное передали в генпрокуратуру для расследования.
Ранее посол Венесуэлы в России Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что в стране сохраняется угроза военного вторжения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, пообещал, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа.
Он выразил уверенность, что Венесуэла никогда не сдастся, при этом подчеркнул, что не волнуется над тем, как он войдет в историю.
3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле.
В конце января на демонстрации в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Многие страны его поддержали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.