Партию оружия из США задержали в Венесуэле

Власти Венесуэлы задержали в аэропорту партию оружия и техники из США. Предположительно, оружие предназначалось для террористических группировок, написал в микроблоге Twitter заместитель главы министерства гражданской безопасности Эндес Паленсия.

Он уточнил, что было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня, три прицела, 90 радиоантенн, а также шесть телефонов.

По его словам, все конфискованное передали в генпрокуратуру для расследования.

Ранее посол Венесуэлы в России Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что в стране сохраняется угроза военного вторжения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, пообещал, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа.

Он выразил уверенность, что Венесуэла никогда не сдастся, при этом подчеркнул, что не волнуется над тем, как он войдет в историю.

3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле.

В конце января на демонстрации в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Многие страны его поддержали.