Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-начальника Генштаба Квашина

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего начальника Генштаба, генерала армии Анатолия Квашнина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Анатолий Квашин скончался 7 января от коронавируса. Ему было 75 лет.

Квашин окончил Военную академию Генерального штаба имени Ворошилова в 1989 году. Должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба он занял спустя четыре года, а в 1997 году возглавил ведомство.

В период с 2004 по 2010 годы Квашнин занимал пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

