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Политика

6 декабря, 18:40

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018–2020 годы

власть деньги

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин подписал закон "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что доходы бюджета РФ в 2018 году составят 15,26 триллиона рублей, а расходы – 16,53 триллиона. В 2019 году это соотношение будет составлять 15,55 триллиона против 16,4 триллиона рублей, а в 2020-м доходы будут равны 16,3 триллиона при расходах в 17,1 триллиона рублей.

Дефицит 2018 года составит 1,3 триллиона рублей, затем уменьшится до 819 миллиардов рублей в 2019 году и вырастет до 870 миллиардов –
в 2020-м. Новый бюджет был одобрен Государственной думой 24 ноября 2017 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года.

Ранее в столице был также принят бюджет на будущий год и плановый период. Прогнозируемый уровень доходов столичного бюджета в 2018 году составит 2 триллиона 103 миллиарда рублей, а расходы – почти 2,3 триллиона рублей. Из них 52 процента – 1,2 триллиона – пойдут на социальную сферу.

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