Городские власти смогут штрафовать автомобилистов за некоторые нарушения ПДД

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Депутаты нижней палаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения правительству Москвы, сообщает ТАСС.
Таким образом, городские власти смогут привлекать автомобилистов к административной ответственности за 38 из 128 составов нарушений в области дорожного движения. Сейчас город может штрафовать водителей только за неправильную парковку в Москве.
Инициатива была внесена правительством РФ в мае 2015 года. Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
В начале ноября в Москве составили рейтинг самых штрафующих камер фотовидеофиксации. На основе 15 тысяч нарушений электронный сервис выбрал 33 места, где водители попадаются чаще всего.
Самой "штрафоопасной" стала камера на Варшавском шоссе у дома 150. Она оштрафовала 10,5 процента всех нарушителей. На втором месте – камера на Дмитровском шоссе в районе дома 96, корпус 2. Тут нарвались на камеру 8,1 процента водителей. Тройку призеров закрыла камера на Волоколамском шоссе в районе дома 92. Она заставила раскошелиться почти 4,8 процента всех оштрафованных водителей.
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