Кремль положительно отреагировал на публикацию NYT о причастности Киева к убийству Дугиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле положительно отнеслись к материалу газеты The New York Times о причастности украинской стороны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, передает ТАСС.

"Если это так, если это не фейк, потому что все-таки мы живем в мире фейков, то, действительно, это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась", – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что это была не попытка США снять с себя ответственность за приготовления к будущим терактам, в которых может быть задействована Украина.

The New York Times ранее написала, что американская разведка считает, что к убийству Дугиной причастны власти Украины. По данным издания, это произошло без ведома американских кураторов – США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации. США якобы упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности в отношении планов.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье 21 августа.

В ФСБ РФ посчитали, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Уточнялось, что Вовк скрылась в Эстонии.



ФСБ заявила о новом фигуранте дела об убийстве журналистки Дугиной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!