Матвиенко рассказала о планах по дальнейшему развитию Рунета

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия продолжит развивать Рунет, чтобы обезопасить себя от глобальных IT-катастроф, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы развивали и будем дальше продолжать (развивать. – Прим. ред.) собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети", – сказала сенатор, комментируя сбои в работе соцсетей, произошедшие по всему миру 4 октября.

Матвиенко убеждена, что России необходимо создать конкурентный продукт, который даст гражданам выбор.

4 октября пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру массово сообщили о сбоях в работе сервисов. Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. Данный сбой назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.

К утру 5 октября Facebook удалось восстановить доступ ко всем сервисам. Позднее в компании заявили, что масштабный сбой вызвало неудачное изменение программной конфигурации.

