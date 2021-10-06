Песков прокомментировал применение приказа по запрещенным к передаче сведениям

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о начале правоприменительной практики по приказу ФСБ о перечне данных, запрещенных к передаче. Он сообщил, что ничего об этом не знает, и рекомендовал обращаться за разъяснениями в ФСБ, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" сообщила, что больше не может работать с военнослужащими в связи с принятием ФСБ данного перечня данных, запрещенных к передаче. Об этом организация заявила в обращении на своем сайте.
"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей", – признался Песков, усомнившись в связи обращения с правоприменительной практикой приказа ФСБ. – Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой".
За более подробными разъяснениями представитель Кремля порекомендовал обращаться в Федеральную службу безопасности.
Приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, был опубликован на портале правовой информации на прошлой неделе. В документе утверждается перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности страны. Речь идет о ситуациях, в которых данная информация попадет к иностранным организациям и государствам. Полный список сведений, не содержащих гостайну и запрещенных к передаче, включает 60 пунктов.
Граждан, занимающихся намеренным сбором и передачей данной информации за рубеж, могут признать иностранными агентами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: