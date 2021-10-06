Песков прокомментировал применение приказа по запрещенным к передаче сведениям

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о начале правоприменительной практики по приказу ФСБ о перечне данных, запрещенных к передаче. Он сообщил, что ничего об этом не знает, и рекомендовал обращаться за разъяснениями в ФСБ, передает ТАСС.

Ранее правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" сообщила, что больше не может работать с военнослужащими в связи с принятием ФСБ данного перечня данных, запрещенных к передаче. Об этом организация заявила в обращении на своем сайте.

"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей", – признался Песков, усомнившись в связи обращения с правоприменительной практикой приказа ФСБ. – Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой".

За более подробными разъяснениями представитель Кремля порекомендовал обращаться в Федеральную службу безопасности.

Приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, был опубликован на портале правовой информации на прошлой неделе. В документе утверждается перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности страны. Речь идет о ситуациях, в которых данная информация попадет к иностранным организациям и государствам. Полный список сведений, не содержащих гостайну и запрещенных к передаче, включает 60 пунктов.

Граждан, занимающихся намеренным сбором и передачей данной информации за рубеж, могут признать иностранными агентами.

