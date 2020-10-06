Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин предложил подумать о льготах и скидках для россиян, выполнивших нормы ГТО. Во время заседания совета по физкультуре и спорту глава государства отметил, что сдача норматива должна заинтересовать участников.
Отмечается, что первоначально идею поощрения сдавших нормы ГТО россиян высказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт". Он пояснил, что сейчас ГТО не так популярно среди населения, поэтому можно было бы заинтересовать участников с помощью скидок в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.
"Можно рассмотреть предложение Олега Николаевича и ввести льготы на покупку спорттоваров, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Нужно еще подумать над этим вопросом", – приводит ТАСС слова президента.
Ранее Владимир Путин заявил, что при развитии физкультуры и спорта в стране должны учитываться и форс-мажорные обстоятельства, например те, что возникли во время пандемии. Он напомнил, что в этом году из-за эпидемии были отменены многие спортивные мероприятия.
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