Спорткомплекс на территории ТПУ "Некрасовка" планируют достроить к концу 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство спорткомплекса с экстрим-парком на территории ТПУ "Некрасовка" планируется завершить к декабрю 2022 года, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Уже выдано соответствующее разрешение.

"Объект введут напротив ТПУ, расположенного на Рождественской улице. Здание будет возведено за счет городского бюджета", – рассказали в пресс-службе.

В спорткомплексе будут проводиться тренировки и соревнования по хоккею, плаванию, игровым видам спорта, шахматам, фигурному катанию различного уровня. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий экстремальными видами спорта, единоборствами, ритмической гимнастикой, хореографией.

В пресс-службе добавили, что в здании площадью около 21 тысячи квадратных метров разместится каток с трибунами на 500 зрителей, тренажерный зал, шахматный клуб, зал для скалолазания, бассейны.

Кроме того, будет обустроена открытая площадка для ВМХ, зона воркаута и площадки для сдачи норм ГТО. В подземном этаже обустроят автостоянку на 142 машино-места.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с катком введут в эксплуатацию в Чертанове Центральном до конца года. В здании площадью 4,7 тысячи квадратных метров разместятся ледовое поле, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения, помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, стоянка машин для заливки льда.