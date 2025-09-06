Песков рассказал, что Путину знаком современный сленг

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Владимир Путин не впервые слышит современный молодежный сленг, однако на совещаниях такой лексики нет. Об этом сообщил в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В четверг, 4 сентября, в рамках посещения филиала национального центра "Россия" во Владивостоке президенту показали интерактивную экспозицию, которая учит формулировать одну и ту же мысль в разных стилях. Фраза про легкую игру на сленге прозвучала с упоминанием "чилловой катки", а выражение "ребята, эти проблемы – полный абсурд" превратилось в "гайз, эти траблы – полный кринж".

"У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной", – отметил Песков.

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, российский лидер не использует такой стиль общения в повседневной жизни.

Ранее лингвист Ирина Левонтина заявила, что сленговые выражения "имба", "тюбик", "штрих", "чечик" могут в скором времени выйти из активного употребления. По ее словам, в основном модными перестают быть те слова, которые не имеют общепонятного значения и легко заменяемы синонимами.

