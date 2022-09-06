Песков назвал 2022 год годом единения россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль не наблюдает существенной поляризации в российском обществе, наоборот, 2022 год стал годом единения россиян и их сплочения вокруг президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что (имеется. – Прим. ред.) какая-то особая поляризация – нет. Наоборот, я бы сказал, что 2022 год – это год единения нашего общества", – сказал он в эфире телеканала РБК.

По словам Пескова, произошедшие в этом году вокруг России беспрецедентные события и тектонические сдвиги в мировой политике привели к абсолютной консолидации российского общества вокруг Владимира Путина.

"Это оспорить совершенно невозможно. Это однозначно", – подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что в России всегда были и есть граждане, которые не поддерживают президента, однако они составляют абсолютное меньшинство. По словам Пескова, власти ведут диалог с теми, кто высказывает альтернативные точки зрения в рамках закона.

"Есть те, кто выходит за рамки закона – их преследуют по этому закону. То есть, на самом деле, абсолютно нормальные процессы происходят", – заявил он.

В то же время Песков отметил некоторое взвинчивание эмоционального фона граждан в связи с тяжелыми событиями.

"Это действительно так, это тоже вполне объяснимо", – заключил он.

Ранее Владимир Путин остановил движение кортежа после посещения Нахимовского училища в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями. Кортеж остановился у ограждения, где собрались люди, и из одной из машин вышел президент России. "Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам", – сказал Путин. Стоявшие у ограждения жители поприветствовали президента фразами: "Спасибо!" и "Молодец!".