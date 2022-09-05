Жить надо ради того, за что можно умереть – Путин

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Жить следует ради того, за что можно умереть. Экологическая сфера является тем направлением, ради которого стоит жить, заявил Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума на Камчатке.

"И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть", – приводит РИА Новости его слова.

Президент подчеркнул, что считает работу в сфере экологии гуманистической деятельностью, назвал направление очень важным и интересным, а также обещал в дальнейшем оказывать поддержку.

Глава государства подчеркнул важность для всего мира обсуждаемых в ходе форума экологических вопросов.

Ранее Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" поговорил со школьниками о трудолюбии, назвав данное качество талантом. Как пояснил президент, трудолюбие – это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно.