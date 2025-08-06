Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, поздравляя строителей с наступающим профессиональным праздником и открывая по видеосвязи новые объекты, назвал строительную отрасль локомотивом российской экономики.

"Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство – значит, здесь есть перспективы развития. И эти планы претворяются в жизнь", – отметил президент России, добавив, что в сфере строительства работают миллионы граждан, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.

На совещании по вопросам развития строительной отрасли в РФ глава государства обратил внимание на самоотверженные усилия рабочих, которые занимаются восстановлением новых регионов – Донбасса и Новороссии. Российский лидер подчеркнул, что там, несмотря на сложную обстановку, возводятся и ремонтируются дома, предприятия, а также обустраивается транспортная и коммунальная инфраструктура.

Путин считает, что основной целью строителей должно быть повышение уровня и качества жизни людей в России. Именно поэтому он призвал рабочих строить дома, школы, больницы и социальные объекты, а также прокладывать автомобильные и железные дороги, благоустраивать общественные пространства.

День строителя празднуется каждый год во второе воскресенье августа. В этом году дата приходится на 10-е число.

Ранее Путин заявлял, что стране хватит сил и средств на восстановление всех исторических территорий. Для этого, по его словам, существует программа по развитию новых регионов РФ. В связи с этим он отметил, что запланирована большая работа.

