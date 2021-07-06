В Кремле оценили возможное ограничение Минском транзита из Европы

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное ограничение транзита из Европы на территории Белоруссии, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, подобное решение является следствием резких и незаконных санкций со стороны Евросоюза в отношении республики.
"Здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии", – объяснил Песков.
Ранее издание RT сообщало, что Александр Лукашенко заявил о возможности ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай для противодействия западным санкциям.
В качестве примера белорусский лидер привел ситуацию с Skoda и Nivea, которые из-за ограничений не могут торговать в республике или пользоваться транзитом продукции.
В начале июля белорусский лидер критически оценил санкционные действия западных стран и назвал их попыткой "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России. Лукашенко также добавил, что обе страны могут использовать ситуацию для укрепления сотрудничества.
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