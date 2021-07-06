Мишустин назвал технологическое предпринимательство экстремальным видом спорта

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сравнил технологическое предпринимательство с экстремальными видами спорта, выступая перед студентами в ходе форума U-NOVUS 2021 в Томске.
"Технологическое предпринимательство – это вообще особенный вид бизнеса. Такой, как экстремальный вид спорта. Вы знаете о рисках уже на старте, и все равно вы на них идете, чтобы реализовать свой проект", – сказал глава кабмина.
Он также отметил, что, будучи студентом, со второго курса подрабатывал техником, а потом инженером в научно-исследовательской части, назвав это своего рода "первым инновационным предпринимательством".
По его словам, раньше для студентов технических вузов подработка во время учебы была обычным делом. В настоящее время, подчеркнул он, только 3% стартапов в России создаются в университетах, тогда как в мире этот показатель доходит до 25%. Поэтому сейчас в России работают над формированием единой экосистемы студенческого технологического предпринимательства, заключил Мишустин.
U-NOVUS проводится в Томске с 2014 года. На нынешнем форуме, который проходит с 1 июля по 30 сентября, обсуждаются проекты государственного значения по важным для развития страны направлениям, в числе которых технологии обеспечения безопасности, новые решения по развитию электронной промышленности, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти с использованием цифровых инструментов и другие.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года.
На первом месте оказался Лондон, на третьем – Париж. Российская столица поднялась на одну строчку. В прошлом году Москва была третьей в этом списке. В этот раз лидерство, по мнению заммэра, помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора.
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