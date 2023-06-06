Мишустин заявил о необходимости ускоренно нарастить количество спутников в РФ

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России нужно как можно скорее увеличить количество своих спутников, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Такое заявление он сделал в рамках стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли.

"Для сохранения позиций России нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений, прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи, и основой станет проект "Сфера", – передает РИА Новости его слова.

Мишустин добавил, что развивать мощности необходимо и по серийному выпуску космических аппаратов. К данному направлению стоит привлекать представителей бизнеса, считает он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет использоваться для разведки объектов Вооруженных сил Украины. Аппарат будет проходить над территорией страны в среднем два раза в сутки и будет вести съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Спутник был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" в ночь на 27 мая 2023 года с космодрома Восточный.



Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту радиолокационный спутник "Кондор"