Фото: roscosmos.ru

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские спутники отслеживают любые перемещения военнослужащих ВСУ и их техники. Об этом военный рассказал в своем YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

"У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все", – заявил он.

Офицер отметил, что от подобных спутников невозможно ничего скрыть.

Он считает, что данное передовое оборудование может изменить ход конфликта на Украине, так как армия России получит возможность тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах и складах боеприпасов украинской стороны.

Это позволит российским военным нарастить ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, резюмирует Риттер.

Ранее информированный источник РИА Новости сообщил, что новый российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет использоваться для разведки объектов Вооруженных сил Украины. Аппарат будет проходить над территорией страны в среднем два раза в сутки и будет вести съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Спутник был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" в ночь на 27 мая 2023 года с космодрома Восточный.

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту радиолокационный спутник "Кондор"