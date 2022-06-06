Признание "Ельцин-центра" иноагентом возможно только по критериям закона – Песков

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
"Ельцин-центр" может быть признан организацией – иностранным агентом только в соответствии с закрепленными в законе критериями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова, который предложил внести екатеринбургский "Ельцин-центр" в реестр иноагентов. Песков напомнил, что центр ранее неоднократно посещал Владимир Путин.
"Впоследствии некоторые, скажем так, из эпизодов, связанных с работой этого центра, действительно, вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом", – подчеркнул Песков.
Ранее Песков сообщил, что доклад от министерства юстиции РФ об отмене требования о маркировке иноагентов в социальных сетях поступил Владимиру Путину и требует рассмотрения.
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